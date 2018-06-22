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Спорт

Чудовищная ошибка вратаря. Пушечный удар Модрича. Хорваты разгромили аргентинцев

время публикации: 21 июня 2018 г., 22:56 | последнее обновление: 06:17 блог версия для печати фото
Чудовищная ошибка вратаря. Пушечный удар Модрича. Хорваты разгромили аргентинцев
Лионель Месси
Третий гол
ВСЕ ФОТО

В Нижнем Новгороде произошло то, чего никто не ожидал. Хорваты полностью переиграли аргентинцев. Разгром 3:0.

Сборная Аргентины потерпела крупнейшее поражение на чемпионата мира за 60 лет (в 1956 году аргентинцы были разгромлены командой Чехословакии 1:6) в исторический для себя день. 21 июня для аргентинцев на чемпионатах мира особенный день. В 1978 году сборная Аргентины в скандальном матче разгромила перуанцев 6:0, в 1994 - греков 4:0, в 1998 - сборную Ямайки 5:0.

Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио (56, Дибала), Меса, Перес (68, Дибала), Месси, Агуэро (54, Игуаин)

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич (82, Ковачич), Манджукич, Ребич (57, Крамарич)

На 5-й минуте Перишич опасно пробил. Кабальеро с трудом перевел мяч на угловой.

На 12-й минуте Месси выскочил к воротам, но Субашич мяч забрал. На 20-й минуте мяч после навеса Акуньи попал в перекладину. На 30-й Перес не попал метров с 12 в пустые ворота.

На 32-й минуте Манджукич выскочил из-за спин защитников и пробил головой мимо ворот.

Время от времени команды применяли высокий прессинг. Защитники аргентинцев иногда допускали потрясающие ошибки.

В первом тайме аргентинцы чаще владели мячом (57%), но особой пользы из этого не извлекли. Хорваты были поинтереснее. К тому же, их ничья устраивает.

Подводя итоги первого тайма, комментатор сказал, Агуэро не выглядит как Агуэро, Месси - как Месси.

На 53-й минуте Кабальеро сделал пас Ребичу и тот расстрелял ворота 0:1.

После пропущенного гола аргентинцы ринулись отыгрываться. На 63-й минуте Месси пытался затолкать мяч в ворота - не получилось. На 71-й минуте Дибала нанес красивый обводящий удар, но в створ ворот не попал.

На 74-й минуте Ирматов по совершенно непонятной причине не дал "горчичник" Месси, который пнул противника - откровенно и четко.

На 80-й минуте Модрич пушечным ударом издали вколотил мяч в угол ворот.

На 85-й минуте Оттаменди ударил лежащего Ракитича. Тут же возникла потасовка.

На 86-й минуте Ракитич пробил со штрафного. Мяч отразила перекладина.

На первой минуте добавленного времени Ракитич довел счет до крупного 3:0.

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