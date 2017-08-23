"Астана" забила "Селтику" четыре мяча и вылетела из Лиги чемпионов. Нир Битон сделал голевую передачу

В ответном матче решающего отборочного раунда Лиги чемпионов "Астана" победила "Селтик" 4:3. Чемпион Казахстана вел в счете 4:1.

В первом матче победили шотландцы 5:0.

Израильский полузащитник гостей Нир Битон отыграл весь матч и отметился голевой передачей.

"Астана": Ерич, Постников, Шитов, Шомко, Аничич, Мужиков, Маевский, Кляйнхайслер (Граховац, 13), Томасов (Бейсебеков, 46. Тагыберген, 82), Кабананга, Твумаси

"Селтик": Гордон, Лустиг, Тирни, Браун, Форрест (Ралстон, 57), Битон, Макгрегор (Рогич, 57), Нтчам, Айер, Синклэйр (Армстронг, 65), Гриффитс

На 27-й минуте Дмитрий Шомко пробил. Кристофер Айер, недавно перешедший в "Селтик" из "Килмарнока", неудачно подставил ногу. Мяч влетел в сетку 1:0.

На 34-й минуте Скотт Синклэйр обыграл Шитова и сильно пробил в дальний угол 1:1.

На 48-й минуте Серикжан Мужиков принял мяч в штрафной и сильно пробил 2:1. Через минуту Патрик Твумаси сильно пробил в ближний угол 3:1. На 69-й минуте Твумаси с фланга ворвался в штрафную и оформил дубль 4:1.

На 80-й минуте Жюль Нтшам, недавно купленный у "Манчестер Сити", воспользовался ошибкой игроков обороны 4:2. На 89-й минуте Битон сделал передачу. Гриффитс точно пробил 4:3.