СМИ определили самую жестокую команду мира. Путь к успеху - террор. 12 побед из-за неявки соперников

Европейские СМИ обнаружили команду, которая может претендовать на звание "самой жестокой в мировом футболе" и рассказали о ее необычном пути к успеху.

"Canelas 2010" уверенно лидирует в четвертом португальском дивизионе, одержав 12 побед со счетом 3:0. Однако, это не свидетельство мощи атаки - это технические победы за неявку соперника, отмечает Mirror.

Соперники предпочитают не выходить на матчи против команды из Опорту из-за "атмосферы террора", царящей на поле и на трибунах местного стадиона. Они платят штраф 750 евро за неявку, получают техническое поражение, но предпочитают не рисковать, пишет FOX Sports.

Команда не проигрывала в этом сезоне - выигрышная серия растянулась на 16 побед.

Местные СМИ уверяют, что судьи боятся принимать меры против Canelas 2010 и их очень жестокой манеры игры.

Четыре игрока клуба, в том числе его капитан 41-летний Фердинанду Мадурейра, принадлежат к фанатской группировке "Порту" "супердраконы".

О протестах и обращениях местные СМИ писали неоднократно, но только в этом сезоне команда привлекла внимание СМИ из других стран (Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Польши) - велика вероятность повышения в классе "команды террористов".