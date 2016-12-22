Рейтинг ФИФА: Иран потеснил украинцев. Израильтяне опережают сборную России

ФИФА опубликовала рейтинг мировых футбольных сборных по состоянию на 22 декабря 2016 года. В первой десятке изменений нет. Лидируют аргентинцы. На втором месте бразильцы, на третьем - немцы.

В Тор-10 входят Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Иран оттеснил сборную Украины на 30-е место. Россия установила антирекорд - опустилась на 56-е место.

Сборная Израиля занимает 55-е место. Израильтян и россиян потеснила сборная Саудовской Аравии, поднявшаяся с 56-го на 54-е место.

Рейтинги соперников сборной Израиля по отборочному турниру чемпионата мира 2018 года: Испания 10-е место (в прошлом месяце 10), Италия 16 (16), Албания 49 (49), Македония 162 (162), Лихтенштейн 189 (189).