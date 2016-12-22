ПСЖ и "Монако" побеждают, "Ницца" теряет очки

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции. "Ницца" не смогла обыграть "Бордо" 0:0. ПСЖ разгромил "Лорьян" 5:0. "Монако" обыграл "Кан" 2:1.
Сент-Этьен - Нанси 0:0
Бордо - Ницца 0:0
Лилль - Ренн 1:1
Лион - Анже 2:0
Пари Сен-Жермен - Лорьян 5:0
Парижане закрепились на третьем месте (отставание от "Ниццы" составляет 5 очков, от "Монако" - 3).
Бастия - Марсель 1:2
Победный гол в компенсированное время забил Клинтон Н`Жье.
Дижон - Тулуза 2:0
Монако - Кан 2:1
На 48-й минуте Фалькао реализовал пенальти 1:0.
Через три минуты гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Дамьен Да Сильва.
На 76-й минуте Бакайоко удвоил преимущество монегасков 2:0.
На четвертой минуте компенсированного времени гол престижа забил Эрве Базиль.
Нант - Монпелье 1:0
Мец - Генгам 2:2