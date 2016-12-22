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Спорт

ПСЖ и "Монако" побеждают, "Ницца" теряет очки

время публикации: 09:05 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
ПСЖ и "Монако" побеждают, "Ницца" теряет очки

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции. "Ницца" не смогла обыграть "Бордо" 0:0. ПСЖ разгромил "Лорьян" 5:0. "Монако" обыграл "Кан" 2:1.

Сент-Этьен - Нанси 0:0

Бордо - Ницца 0:0

Лилль - Ренн 1:1

Лион - Анже 2:0

Пари Сен-Жермен - Лорьян 5:0

Парижане закрепились на третьем месте (отставание от "Ниццы" составляет 5 очков, от "Монако" - 3).

Бастия - Марсель 1:2

Победный гол в компенсированное время забил Клинтон Н`Жье.

Дижон - Тулуза 2:0

Монако - Кан 2:1

На 48-й минуте Фалькао реализовал пенальти 1:0.

Через три минуты гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Дамьен Да Сильва.

На 76-й минуте Бакайоко удвоил преимущество монегасков 2:0.

На четвертой минуте компенсированного времени гол престижа забил Эрве Базиль.

Нант - Монпелье 1:0

Мец - Генгам 2:2

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