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Спорт

Битва за лидерство: "Бавария" разгромила "Лейпциг"

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 07:46 блог версия для печати фото
Битва за лидерство: "Бавария" разгромила "Лейпциг"

Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Лейпциг" 3:0. "Герта" победила "Дармштадт" 2:0.

Бавария (Мюнхен) - Лейпциг 3:0

В матче лидеров "Бавария" довольно легко расправилась с конкурентом, забив три мяча еще до перерыва. С 30-й минуты гости играли в меньшинстве - Эмиль Форсберг был удален за грубый подкат.

На 17-й минуте Роббен навесил. Мяч после удара Левандовски попал в штангу. Алькантара добил мяч в сетку 1:0. На 26-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку, которая завершилась точным ударом Хаби Алонсо 2:0.

На 45-й минуте Левандовски реализовал пенальти 3:0.

Герта (Берлин) - Дармштадт 2:0

Победа позволила берлинцам закрепиться на третьем месте (отставание от "Баварии" составляет 9 очков, "Лейпцига" - 6).

Кельн - Байер (Леверкузен) 1:1

Ингольштадт - Фрайбург 1:2

Израильский полузащитник хозяев Альмог Коэн отыграл весь матч.

Хоффенхайм - Вердер (Бремен) 1:1

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