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Спорт

Биатлон: сборную России не дисквалифицировали. Временно отстранены два спортсмена

время публикации: 22 декабря 2016 г., 20:33 | последнее обновление: 22 декабря 2016 г., 20:48 блог версия для печати фото
Биатлон: сборную России не дисквалифицировали. Временно отстранены два спортсмена

В Мюнхене состоялось заседание исполкома международного союза биатлонистов, по итогам которого выпущен пресс-релиз.

"Спорт-экспресс" приводит выдержки из этого документа:

" 1. Принять во внимание открытие дисциплинарных дел Международным олимпийском комитетом (МОК) против двух спортсменов.

2. Наложить временную дисквалификацию на двух спортсменов как следствие возбуждения дела.

3. Инициировать официальное расследование против СБР и 29 спортсменов, имена которых упоминаются во второй части доклада Макларена (сопоставимые с делами, где говорится о положительных лабораторных пробах), по делам, не связанным с зимними Олимпийскими играми-2014 в Сочи (которые включают и двух упомянутых выше), то есть:

– уведомить каждого упомянутого спортсмена и Российскую федерацию;

– установить временной срок, чтобы дать показания;

– продолжить расследование антидопинговой комиссии и рабочей группы.

– решение о том, предъявлять обвинения или нет, выносить на слушании антидопинговой комиссии.

4. Временная дисквалификация спортсменов, упомянутых во второй части доклада Макларена и не связанных с зимними Олимпийскими играми, пока не вступила в силу".

Напомним, Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове".

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