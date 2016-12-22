"Интер" забил три мяча за 11 минут и разгромил "Лацио"

В стартовом матче 18-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" разгромил римский "Лацио" 3:0. Два мяча забил Мауро Икарди.

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди (Нагатомо, 63), Д`Амброзио, Мурильо, Банега (Паласио, 74), Кандрева (Габриэл Барбоза, 86), Кондогбья, Брозович, Перишич, Икарди

"Лацио": Маркетти, Баста, де Фрай, Габаррон (Кейта, 59), Уоллас, Билья (Катальди, 83), Лулич (Ломбарди, 72), Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Иммобиле

В первом тайме "орлы" уверенно оборонялись и проводили острые контратаки. Хозяева владели территориальным преимуществом, но до перерыва воспользоваться этим не сумели.

А после перерыва оборона римлян допустила несколько грубых ошибок.

На 54-й минуте Энвер Банега из-за пределов штрафной пробил в ближнюю "девятку" 1:0. Через 2 минуты д`Амброзио навесил. Икарди опередил защитника и пробил головой 2:0.

На 65-й минуте Банега подал штрафной - передача низом в центр штрафной площадки. Икарди нанес сильный удар 3:0.