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Спорт

Мальтийский клуб обвинил хорватского вратаря в сдаче матча. Тот обвинил президента клуба в похищении

время публикации: 19:38 | последнее обновление: 19:38 блог версия для печати фото
Мальтийский клуб обвинил хорватского вратаря в сдаче матча. Тот обвинил президента клуба в похищении

31-летний хорватский голкипер мальтийского клуба "Биркиркара" Мирослав Коприч быд обвинен руководством клуба в незаконных ставках и участии в "подтасовке результатов матчей".

Футболист был арестован и допрошен полицией, сообщает Malta Today.

В ответ хорватский легионер обвинил президента футбольного клуба в своем похищении. По его словам, президент Адриан Делия со своими подручными вывез его за город в какой-то гараж, угрожал, добиваясь признания в сдаче матчей.

Голкипер отрицает участие в каких-либо махинациях, сообщает Times of Malta.

Мирослав Коприч перешел в мальтийский клуб в январе 2016 года из хорватского "Лучко".

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