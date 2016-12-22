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Спорт

Лиор Любин: у нас был шанс выиграть этот матч

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:06 блог версия для печати фото
Лиор Любин: у нас был шанс выиграть этот матч

В матче 13-го тура группового турнира Евролиги УЛЕБ тель-авивский "Маккаби", ведя в первой четверти "+15", проиграл московскому ЦСКА 76:80.

Исполняющий обязанности главного тренера тель-авивского "Маккаби" Лиор Любин сказал в послематчевом интервью официальному сайту турнира: "Я думаю, сегодня была настоящая битва. Мы стартовали очень хорошо и застали ЦСКА врасплох".

Он отметил, что "Маккаби" играл против лучшей команды Евролиги.

"Игроки провели этот матч намного лучше, чем несколько последних игр", - подытожил он.

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