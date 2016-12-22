Федерация биатлона Норвегии требует перенести международные соревнования из России

Федерация биатлона Норвегии обратилась в Международный союз биатлонистов с открытым письмом, требуя не проводить в России международные соревнования.

"Спорт-экспресс" приводит текст этого документа:

"Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов. Начиная от количества биатлонистов, которые принимали допин. Заканчивая запутанными схемами, где, основываясь на второй части доклада Ричарда Макларена, было замешано даже российское правительство. В данной ситуации федерация биатлона Норвегии не может оставаться в стороне и полностью поддерживает заявление чешского биатлонного союза. Мы разочарованы тем, что Тюмени позволил участвовать выборах места проведения чемпионата мира 2021 года, несмотря на рекомендации ВАДА и МОК.

Наше требование заключается в том, что бы IBU взяло на себя ответственность отменить все международные соревнования, пока в России борьба с допингом не будет "чистой" и соответствовать требования ВАДА".

Ранее о бойкоте этапа Кубка мира, который должен пройти в Тюмени, заявили биатлонисты Чехии и Великобритании.