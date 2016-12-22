22 декабря 2016 г.
последняя новость: 15:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:29 Рейтинг ФИФА: Иран потеснил украинцев. Израильтяне опережают сборную России
11:17 СМИ определили самую жестокую команду мира. Путь к успеху - террор. 12 побед из-за неявки соперников
09:39 Федерация биатлона Норвегии требует перенести международные соревнования из России
09:22 Кубок Короля: "Барселона" забила семь мячей, "Севилья" - девять
09:05 ПСЖ и "Монако" побеждают, "Ницца" теряет очки
08:11 "Интер" забил три мяча за 11 минут и разгромил "Лацио"
07:46 Битва за лидерство: "Бавария" разгромила "Лейпциг"
07:21 Лига чемпионов: чемпион Израиля обыграл турецкий клуб
07:06 Лиор Любин: у нас был шанс выиграть этот матч
06:53 Команда Дэвида Блатта победила в дерби. "Барселона" проиграла баскам
Спорт

Федерация биатлона Норвегии требует перенести международные соревнования из России

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Федерация биатлона Норвегии требует перенести международные соревнования из России

Федерация биатлона Норвегии обратилась в Международный союз биатлонистов с открытым письмом, требуя не проводить в России международные соревнования.

"Спорт-экспресс" приводит текст этого документа:

"Уровень применения допинга российскими спортсменами достиг беспрецедентных масштабов. Начиная от количества биатлонистов, которые принимали допин. Заканчивая запутанными схемами, где, основываясь на второй части доклада Ричарда Макларена, было замешано даже российское правительство. В данной ситуации федерация биатлона Норвегии не может оставаться в стороне и полностью поддерживает заявление чешского биатлонного союза. Мы разочарованы тем, что Тюмени позволил участвовать выборах места проведения чемпионата мира 2021 года, несмотря на рекомендации ВАДА и МОК.

Наше требование заключается в том, что бы IBU взяло на себя ответственность отменить все международные соревнования, пока в России борьба с допингом не будет "чистой" и соответствовать требования ВАДА".

Ранее о бойкоте этапа Кубка мира, который должен пройти в Тюмени, заявили биатлонисты Чехии и Великобритании.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 декабря 2016 г.
Британские биатлонисты отказываются ехать в Россию и требуют перенести турниры из Тюмени
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 декабря 2016 г.
Чешские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в России
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2016 г.
СМИ: ФИФА начала предварительное расследование в отношении Виталия Мутко
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2016 г.
IBU получила список российских биатлонистов, о которых упоминают в докладе Макларена







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016