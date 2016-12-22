Кубок Короля: "Барселона" забила семь мячей, "Севилья" - девять

В матче Кубка Испании "Барселона" разгромила одного из лидеров третьего дивизиона "Эркулес" (Аликанте) 7:0. "Севилья" разгромила "Форментеру" 9:1.

Барселона - Эркулес (Аликанте) 7:0

Один из лидеров Сегундо В держался до 35-й минуты. Затем мячи в ворота Ивана Буйгеса посыпались как из рога изобилия.

Три мяча забил Арда Туран, по одному - Иван Ракитич, Лукас Динье, Рафинья и Пако Алькасер.

Севилья - Форментера 9:1

По три мяча в ворота одного из лидеров четвертого дивизиона забили Виссан Бен Йеддер и Лусиано Вьетто, два - Пабло Сарабия, один - Гансо.

Гол престижа забил бывший игрок "Эйбара", "Эспаньола" и "Осасуны" Габри Гомес.