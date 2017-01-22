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Спорт

Первый матч после авиакатастрофы. "Шапекоэнсе" сыграл вничью с чемпионом Бразилии

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати фото
Первый матч после авиакатастрофы. "Шапекоэнсе" сыграл вничью с чемпионом Бразилии

"Шапекоэнсе" провел первый матч после авиакатастрофы, в которой погибла большая часть игроков клуба. Обновленная команда сыграла вничью с "Палмейрасом", чемпионом Бразилии, 2:2.

Перед матчем оставшиеся в живых футболисты вынесли на поле Южноамериканский кубок. В катастрофе выжили вратарь Джексон Фоллманн (ему ампутировали часть правой ноги), защитник Нету и вингер Алан Рушель.

В составе хозяев голы забили Дуглас Гролли (воспитанник "Шапекоэнсе", арендованный у "Крузейро". В прошлом сезоне этот защитник играл в "Понте Прета") и Вильям Амарал.

У чемпионов голы забили Рафаэль Вейга и Витор Карвалью.

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