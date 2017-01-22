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Спорт

КАН. Египтяне отправляют сборную Уганды домой

время публикации: 06:42 | последнее обновление: 06:42 блог версия для печати фото
КАН. Египтяне отправляют сборную Уганды домой

В матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций египтяне победили сборную Уганды 1:0. "Фараоны" приблизились к плэй-офф, "журавли" утратили шансы на выход в четвертьфинал.

Положение команд. Гана 6 очков, Египет 4, Мали 1, Уганда 0.

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Абдель-Шафи, Хегази, Габр, Эль-Ненни, Хамед (Саид, 59), Хассан (Кахраба, 79), Собхи (Варда, 66), Салах, Мохсен

Уганда: Оньянго, Очая, Кизито, Джуко, Игума (Олойя, 90+1), Мия (Вадада, 81), Маведже, Аучо, Валусимби, Вассва, Масса (Шабан, 65)

Матч был напряженным и не изобиловал опасными моментами - до перерыва соперники ни разу не попали в створ ворот.

На 26-й минуте Салах пробил с острого угла. Мяч пролетел вдоль ворот.

На 36-й минуте 19-летний хавбек "Стандарда" Фаруку Мия оказался перед воротами, но поторопился и пробил неточно. На 52-й минуте Джозеф Очайя (Кампала-Сити) даже гол забил, но сделал это из офсайда.

На 89-й минуте Салах делает пас в штрафную. Абдалла Саид пробил сильно. Ошибся вратарь "Мамелоди Сандаун" Денис Оньянго 1:0.

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