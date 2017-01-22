"Арсенал" и "Челси" одерживают победы. "Канониры" забили победный гол на 98-й минуте

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" с огромным трудом одолел "Бернли"2:1. "Челси" переиграл "тигров" 2:0.

Арсенал (Лондон) - Бернли 2:1

В первом тайме у "канониров" было большее преимущество. Но Гости до перерыва провели несколько опасных контратак. Затем хозяева забили и, казалось, сумеют спокойно довести матч до победы. Но на 65-й минуте был удален Гранит Джака и все изменилось.

На 59-й минуте "канониры" подали угловой. Мустафи вылетел высоко в воздух и пробил головой 1:0.

На 65-й минуте Дефур отобрал мяч у Джаки и ринулся к воротам. Албанец сыграл очень грубо, за что и был удален.

На третьей минуте компенсированного времени Грей реализовал пенальти 1:1.

На 8-й минуте компенсированного времени гол забил Санчес 2:1.

Челси (Лондон) - Халл-Сити 2:0

В первом тайме у "синих" было подавляющее преимущество, которое они сумели воплотить в гол только на 7-й минуте, добавленной арбитром к первому тайму. После перерыва "тигры" активизировались и сумели дать бой фавориту.

На 14-й минуте Кэхилл и Мейсон столкнулись. Игрока "Халл Сити" около 7 минут приводили в себя. Мэйсон увозили очень аккуратно. Комментатор предположил, что речь идет о травме позвоночника.

На последних секундах первого тайма Мозес прострелил. Диего Коста мощно пробил 1:0.

На 81-й минуте Фабрегас навесил с фланга со штрафного. Кэхилл головой переправил мяч в сетку 2:0.