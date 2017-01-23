"Неукротимые львы" отправили хозяев КАН отдыхать. Сборные Камеруна и Буокина-Фасо вышли в четвертьфинал

Из группы А в плэй-офф Кубка африканских наций вышли сборные Камеруна и Буокина-Фасо. Неожиданно осталась за бортом сборная Габона, трижды сыгравшая вничью.

Итоговое положение. Буркина-Фасо, Камерун по 5 очков, Габон 3, Гвинея-Бисау 1

Камерун - Габон 0:0

Габонцам нужна была только победа, камерунцев устраивала и ничья, которую они в итоге и получили.

На 4-й минуте Обамеянг с трех метров пробил мимо пустых ворот.

"Неукротимые львы" огрызнулись на 13-й минуте. После углового Тейку бил головой. мяч прошел впритирку со штангой.

На 19-й минуте Зе Ондо навесил со штрафного. До мяча никто не добрался. Голкипер гостей (фактических, а не номинальных) с трудом отразил мяч, летевший в "девятку".

На 4-й минуте компенсированного времени хозяева едва не вырвали победу. После удара защитника "Тура" Дениса Буанги мяч сотряс штангу.

Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо 0:2

На 11-й минуте Бертран Траоре навесил. Защитник головой сбросил мяч вратарю. Голкипер мяч не поймал. Бывший защитник "Бенфики" Рудинилсон Силва (Лехия, Гданьск) пытался вынести мяч с линии ворот. От его ноги мяч угодил в штангу, а затем пересек линию 0:1.

На 57-й минуте игрок "Челси" (арендованный "Аяксом") Бертран Траоре вышел один на один 0:2.