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Спорт

Чемпионат Израиля. Чемпион упустил победу в Петах-Тикве

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 08:58 блог версия для печати фото
Чемпионат Израиля. Чемпион упустил победу в Петах-Тикве

В матче 19-го тура чемпионата Израиля по футболу беэр-шевский "Апоэль" сыграл вничью с "Маккаби" (Петах-Тиква) 1:1. Отрыв чемпиона от тель-авивского "Маккаби" составляет 9 очков (у "желтых" игра в запасе).

На 2-й минуте гости едва не вышли вперед. Мааран Ради исполнил штрафной метров с 25 - мяч попал в штангу.

На 22-й минуте момент упустили хозяева. Гиди Канюк оказался метрах в 15 прямо по центру ворот, но пробил очень неточно. На 54-й минуте гай Меламед головой подрезал мяч в ближний угол - мяч прошел впритирку со штангой.

На 68-й минуте Бузагло пушечно пробил. Вратарь парировал мяч. Саар попытался добить мяч в сетку, но попал в защитника. На 72-й минуте Маор Бузагло проскочил между центральными защитниками хозяев и отправил мяч в "шестерку" 0:1.

На 73-й минуте "Маккаби" едва не отыгрался. Роман нанес удар головой в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой. На 81-й минуте Меламед оказался на углу вратарской, но послал мяч над перекладиной. На 90-й минуте Магбо смял оборону гостей и пробил под перекладину 1:1.

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