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Спорт

"Неожиданный еврей" Заб Джуда вернулся на ринг и нокаутировал соперника

время публикации: 09:21 | последнее обновление: 09:21 блог версия для печати фото
"Неожиданный еврей" Заб Джуда вернулся на ринг и нокаутировал соперника

Многократный экс-чемпион мира по боксу Заб Джуда вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. В Трентоне, Нью-Джерси, он во втором раунде нокаутировал гондурасца Хорхе Луиса Мунгуйю.

В первом раунде Джуда потряс противника несколькими увесистыми ударами. В середине второго раунда он провел многоударную комбинацию и сбил соперника с ног.

Заб Джуда провел последний бой в декабре 2013 года. Тогда в "Битве за Бруклин" он проиграл бой за вакантный титул NABF Полу Малиньяджи.

Заб Джуда провел на профессиональном ринге 52 боя, в 43 победил. Он провел 19 боев за титул чемпиона мира (в 11 победил).

Заб Джуда провел 14 боев против бывших и действующих чемпионов мира, в 5 победил.

Он чемпион мира в первом полусреднем (временный титул по версии IBF, 1999; версия IBF, 2000—2001, 2011; версия WBO, 2003—2004) и полусреднем (версия WBC, 2005—2006; версия WBA, 2005—2006; версия IBF, 2005—2006) весе.

Также Заб Джуда в 2007 году был чемпионом в первом среднем весе по версии IBC.

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