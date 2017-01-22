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Спорт

"Ювентус" укрепляет лидерство, победив римских "орлов"

время публикации: 16:00 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
"Ювентус" укрепляет лидерство, победив римских "орлов"

В матче 21-го тура туринский "Ювентус" обыграл римский "Лацио" 2:0. Отрыв "старой синьоры" "Ромы" и "Наполи" составил 4 очка.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 74), Кьеллини, Бонуччи, Хедира, Пьянич, Асамоа, Куадрадо, Игуаин (Пьяца, 87), Манджукич, Дибала (Ринкон, 82)

"Лацио": Маркетти, Раду (Лукаку, 60), де Фрай, Габаррон, Уоллас, Билья (Джорджевич, 60), Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Иммобиле, Ломбарди (Мурджа, 66)

"Ювентус" владел территориальным и игровым преимуществом, но в створ ворот попал только два раза (оба удара стали голевыми).

На 6-й минуте Дибала из-за пределов штрафной мощно пробил в "шестерку" 1:0. На 18-й минуте Куадрадо на фланге обыграл Раду и сделал пас в центр. Игуаин сыграл на опережение и протолкнул мяч в сетку 2:0.

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