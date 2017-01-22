Удаленный на 3-й минуте вратарь установил рекорд. "Лейпциг" разгромил команду Талеба Таватхи

В матче 17-го тура "Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" 3:0. Гости весь матч играли в меньшинстве - на 3-й минуте был удален вратарь Лукаш Градецки.

"Лейпциг": Гулаши, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернарду, Ильзанкер (Берк, 70), Забитцер, Кейта, Демме, Поульсен (Зельке, 62), Вернер (Кайзер, 80)

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Хектор, Вальехо, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Баркок, 72), Хргота (Линднер, 6), Ребич (Сеферович, 72)

Израильский защитник Талеб Таватха остался у гостей в запасе.

На 3-й минуте Лукаш Градецки сыграл руками за пределами штрафной, прерывая выход Бернарду один на один. Удаление. Голкипер "орлов" установил рекорд - стал первым финским игроком, удаленным в матче Бундеслиги.

Место в воротах гостей занял бывший голкипер венской "Аустрии" Хайнц Линднер.

Со штрафного, назначенного за фол вратаря, хозяева открыли счет. Марсель Хальстенберг нанес великолепный удар. Линднер парировал мяч, летевший в "девятку". Марвин Комппер добил мяч в сетку 1:0.

В середине первого тайма гости дважды могли отыграться. Гулаши дважды спас хозяев после опаснейших ударов Анте Ребича.

На 45-й минуте Кейта навесил со штрафного. Вернер головой отправил мяч в сетку 2:0. На 67-й минуте Кейта вышел один на один. Линднер парировал мяч. Зельке бьет с острого угла. После рикошета мяч отлетел к Хальстенбергу. Удар. Мяч попадает в Вальехо и оказывается в сетке 3:0.