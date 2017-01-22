Ошеломляющий старт. "Наполи" в гостях победил "Милан"

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Италии. "Фиорентина" на выезде разгромила "Кьево" 3:0. "Наполи в гостях победил "Милан" 2:1.

Кьево (Верона) - Фиорентина (Флоренция) 0:3

Милан - Наполи 1:2

Начало матча было ошеломляющим для "красно-черных". Уже на 9-й минуте неаполитанцы вели в счете 2:0.

На 6-й минуте гости перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Инсинье получил мяч на краю штрафной и нанес удар в дальнюю "девятку" 0:1. Через 3 минуты Кальехон с острого угла переправил мяч в сетку 0:2. На 13-й минуте Кальехон вышел один на один. Вратарь отразил мяч.

На 37-й минуте Куцка вышел один на один 1:2.