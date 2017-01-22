22 января 2017 г.
последняя новость: 08:50
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:50 Чемпионат Израиля. Чемпион упустил победу в Петах-Тикве
08:19 Первый матч после авиакатастрофы. "Шапекоэнсе" сыграл вничью с чемпионом Бразилии
07:59 Ошеломляющий старт. "Наполи" в гостях победил "Милан"
07:31 Удаленный на 3-й минуте вратарь установил рекорд. "Лейпциг" разгромил команду Талеба Таватхи
07:06 Ведя в счете 2:0, "Манчестер Сити" не сумел обыграть "Тоттенхэм"
06:42 КАН. Египтяне отправляют сборную Уганды домой
21:08 Умер бывший тренер сборной Бразилии, серебряный призер Сеульской олимпиады
20:46 "Апоэль" победил в Ашкелоне. "Ирони" разгромил "Маккаби" (Хайфа)
20:14 КАН. Команда Авраама Гранта вышла в четвертьфинал
19:48 Серхио Рамос забил два мяча. "Реал" победил "Малагу"
Спорт

Ошеломляющий старт. "Наполи" в гостях победил "Милан"

время публикации: 07:59 | последнее обновление: 07:59 блог версия для печати фото
Ошеломляющий старт. "Наполи" в гостях победил "Милан"

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Италии. "Фиорентина" на выезде разгромила "Кьево" 3:0. "Наполи в гостях победил "Милан" 2:1.

Кьево (Верона) - Фиорентина (Флоренция) 0:3

Милан - Наполи 1:2

Начало матча было ошеломляющим для "красно-черных". Уже на 9-й минуте неаполитанцы вели в счете 2:0.

На 6-й минуте гости перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Инсинье получил мяч на краю штрафной и нанес удар в дальнюю "девятку" 0:1. Через 3 минуты Кальехон с острого угла переправил мяч в сетку 0:2. На 13-й минуте Кальехон вышел один на один. Вратарь отразил мяч.

На 37-й минуте Куцка вышел один на один 1:2.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2017 г.
Удаленный на 3-й минуте вратарь установил рекорд. "Лейпциг" разгромил команду Талеба Таватхи
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2017 г.
Ведя в счете 2:0, "Манчестер Сити" не сумел обыграть "Тоттенхэм"
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2017 г.
КАН. Египтяне отправляют сборную Уганды домой
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
Умер бывший тренер сборной Бразилии, серебряный призер Сеульской олимпиады
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
"Апоэль" победил в Ашкелоне. "Ирони" разгромил "Маккаби" (Хайфа)
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
КАН. Команда Авраама Гранта вышла в четвертьфинал
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2017 г.
Серхио Рамос забил два мяча. "Реал" победил "Малагу"







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 22 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017