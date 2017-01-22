Премьер-лига: "святые" разгромили чемпиона

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" разгромил "Лестер" 3:0. "Лисы" напоминают себя не прошлогодних, а позапрошлогодних (когда клуб едва не вылетел в чемпионшип).

Чемпион играл без Рияда Махреза, Ислама Слимани и Даниэля Амартея, выступающих на Кубке африканских наций.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк (Стивенс, 55), Йосида, Тадич, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Класи, 73), Родригес (Лонг, 80)

"Лестер": Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Менди (Олбрайтон, 46), Дринкуотер, Грэй, Ндиди, Окадзаки (Муса, 63), Варди

Счет по игре - преимущество "святых" было несомненным и безоговорочным.

На 26-й минуте Седрик ворвался в штрафную и скинул мяч под удар. Уорд-Праус пробил в дальний нижний угол 1:0. На 39-й минуте после навеса со штрафного точно пробил Родригес 2:0.

На 86-й минуте Тадич реализовал пенальти 3:0.