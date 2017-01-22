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Спорт

Ведя в счете 2:0, "Манчестер Сити" не сумел обыграть "Тоттенхэм"

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:14 блог версия для печати фото
Ведя в счете 2:0, "Манчестер Сити" не сумел обыграть "Тоттенхэм"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" 2:2. На 58-й минуте "горожане" вели в счете 2:0.

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Коларов, Отаменди, Клиши (Стоунс, 84), Стерлинг (Габриэл Жезус, 82), Туре, Де Брейне, Сильва (Делф, 90), Сане, Агуэро

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд (Уинкс, 65), Дайер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Уокер, Дембеле (Сиссоко, 78), Ваньяма, Алли, Эриксен, Роуз, Кейн

На 49-й минуте следует длинный пас вперед. Льорис в своей штрафной не стал ловить мяч, а попытался выбить его головой. Мяч попал к Лерою Сане, который поразил пустые ворота 1:0. При этом игрок хозяев подыграл себе рукой, но судья не обратил на это внимания.

На 54-й минуте Стерлинг навесил. Льорис мяч поймал, а затем выпустил. Де Брейне забил второй гол 2:0.

Через 4 минуты Уокер навесил. Делле Алли нанес удар головой 2:1. На 77-й минуте Кейн пяткой сбросил мяч. Сон Хын Мин метров с 13 посылает мяч в "шестерку" 2:2.

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