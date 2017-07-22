Сенсация молодежного чемпионата Европы по баскетболу: сборная Израиля разгромила французов и вышла в финал

Первым финалистом молодежного чемпионата Европы по баскетболу (игроки до 20 лет), который проходит на Крите стала сборная Израиля.

Израильтяне последний раз играли в финале молодежного первенства Европы в 2004 году.

В полуфинале израильтяне разгромили французов 79:52.

После 10 минут 21:11, 20 - 36:26, 30 - 54:39.

Официальный сайт ФИБА назвал игру нашей команды "почти совершенной", "смесью отличной распасовки и жесткой защиты".

Второй финалист определится в матче Греция - Испания.

Израиль: Даниэль Коперберг (27 + 9 подборов), Нетанель Арци (15), Рои Хубер (12), Тамир Блатт (10 + 14 передач)

Франция: Готье Денис (13)