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Спорт

Сенсация молодежного чемпионата Европы по баскетболу: сборная Израиля разгромила французов и вышла в финал

время публикации: 20:55 | последнее обновление: 21:04 блог версия для печати фото
Сенсация молодежного чемпионата Европы по баскетболу: сборная Израиля разгромила французов и вышла в финал

Первым финалистом молодежного чемпионата Европы по баскетболу (игроки до 20 лет), который проходит на Крите стала сборная Израиля.

Израильтяне последний раз играли в финале молодежного первенства Европы в 2004 году.

В полуфинале израильтяне разгромили французов 79:52.

После 10 минут 21:11, 20 - 36:26, 30 - 54:39.

Официальный сайт ФИБА назвал игру нашей команды "почти совершенной", "смесью отличной распасовки и жесткой защиты".

Второй финалист определится в матче Греция - Испания.

Израиль: Даниэль Коперберг (27 + 9 подборов), Нетанель Арци (15), Рои Хубер (12), Тамир Блатт (10 + 14 передач)

Франция: Готье Денис (13)

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