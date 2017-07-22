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Спорт

В Пекине "Челси" разгромил "Арсенал"

время публикации: 20:48 | последнее обновление: 20:48 блог версия для печати фото
В Пекине "Челси" разгромил "Арсенал"

В Пекине состоялось лондонское дерби. В товарищеском матче "Челси" разгромил "Арсенал" 3:0.

На 7-й минуте Виллиан вышел один на один и пробил в дальний нижний угол. Немного неточно.

На 22-й минуте Езил перехватил мяч в центре поля, и "канониры" провели стремительную атаку. Ремзи бил в падении, но не попал в створ ворот.

На 34-й минуте Виллиан перехватил мяч в центре поля и прорвался к чужой штрафной. Мяч после его удара Оспина парировал. Мозес мощно пробил. Вратарь в прыжке парировал мяч.

На 40-й минуте Виллиан пробил в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 0:1. Через 2 минуты "синие" перехватили мяч в центре поля. Скоростная атака. Миши Батшуайи с линии штрафной нанес обводящий удар в дальний нижний угол 0:2.

На 48-й минуте Ремзи вышел один на один. Он замешкался и пробил с острого угла. Вратарь парировал мяч на угловой.

На 49-й минуте Батшуайи метров с 20 послал мяч под перекладину 0:3.

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