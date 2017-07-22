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Спорт

Международный кубок чемпионов: "Милан" разгромил "Баварию"

время публикации: 20:25 | последнее обновление: 20:25 блог версия для печати фото
Международный кубок чемпионов: "Милан" разгромил "Баварию"

В Шеньчжене состоялся матч Международного кубка чемпионов, в котором "Милан" разгромил "Баварию" 4:0.

На 14-й минуте следует прострел. Защитник неудачно вынес мяч. Франк Кесси отлично пробил 1:0. На 21-й минуте Борини опасно прострелил. Защитник немцев едва не срезал мяч в ближний угол своих ворот.

На 25-й минуте Родригес навесил со штрафного. 19-летний Патрик Кутроне головой отправил мяч в сетку 2:0.

На 40-й минуте Левандовски опасно пробил метров с 18 - рядом со штангой. На 42-й минуте Рибери обыграл пятерых защитников "красно-черных" и сделал пас во вратарскую. Левандовски не сумел замкнуть прострел.

Через минуту Ньянг протаранил оборону баварцев, обменялся передачами с Кутроне и отдал мяч Бонавентуре. Тот прострелил. Кутроне протолкнул мяч в сетку 3:0. На 85-й минуте отличился Чалханоглу.

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