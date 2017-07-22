Чемпионат Европы по футболу: россиянки проиграли сборной Швеции

В Нидерландах продолжается женский чемпионат Европы по футболу. Сборная Швеции победила россиянок 2:0. Немки обыграли итальянок 2:1.

Положение команд. Швеция, Германия по 4 очка, Россия 3, Италия 0.

Швеция - Россия 2:0

Голы в ворота 19-летней Татьяны Щербак (Кубаночка) забили Лота Шелин (Розенгор, трехкратная победительница Лиги чемпионов в составе Лиона) и Стина Блэкстениус (Монпелье).

Германия - Италия 2:1

На 19-й минуте Джознфин Хеннинг (Лион. Четырехкратная победительница Лиги чемпионов - дважды с Вольфсбургом, по разу с Лионом и Турбиной Потсдам) открыла счет 1:0.

Через 10 минут Илария Мауро (Фиорентина) сравняла счет.

На 67-й минуте Бабетт Петер (Вольфсбург, победительница Лиги чемпионов 2010 года с Турбиной Потсдам) реализовала пенальти 2:1.

Через 2 минуты итальянки остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получила Элиза Бартоли (Фиорентина).