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Спорт

Чемпионат Европы по футболу: россиянки проиграли сборной Швеции

время публикации: 06:14 | последнее обновление: 06:21 блог версия для печати фото
Чемпионат Европы по футболу: россиянки проиграли сборной Швеции

В Нидерландах продолжается женский чемпионат Европы по футболу. Сборная Швеции победила россиянок 2:0. Немки обыграли итальянок 2:1.

Положение команд. Швеция, Германия по 4 очка, Россия 3, Италия 0.

Швеция - Россия 2:0

Голы в ворота 19-летней Татьяны Щербак (Кубаночка) забили Лота Шелин (Розенгор, трехкратная победительница Лиги чемпионов в составе Лиона) и Стина Блэкстениус (Монпелье).

Германия - Италия 2:1

На 19-й минуте Джознфин Хеннинг (Лион. Четырехкратная победительница Лиги чемпионов - дважды с Вольфсбургом, по разу с Лионом и Турбиной Потсдам) открыла счет 1:0.

Через 10 минут Илария Мауро (Фиорентина) сравняла счет.

На 67-й минуте Бабетт Петер (Вольфсбург, победительница Лиги чемпионов 2010 года с Турбиной Потсдам) реализовала пенальти 2:1.

Через 2 минуты итальянки остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получила Элиза Бартоли (Фиорентина).

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