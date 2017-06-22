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Спорт

Сборная Израиля завоевала пять медалей на чемпионате мира по бодибилдингу

время публикации: 08:53 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
Сборная Израиля завоевала пять медалей на чемпионате мира по бодибилдингу
Сборная Израиля завоевала пять медалей на чемпионате мира по бодибилдингу
Сборная Израиля завоевала пять медалей на чемпионате мира по бодибилдингу
ВСЕ ФОТО

Недавно в испанском городе Кастеллон прошел очередной чемпионат мира по бодибилдингу. В нем принимали участие представители более чем 30 стран – в том числе, Германия, Франция, Великобритания, Италия.

Израиль на чемпионате мира представляли девять атлетов, которые получили официальную квалификацию на национальном чемпионате. Руководил сборной Стас Струзберг – президент федерации NAC Israel.

Сборная Израиля показала выдающиеся результаты, вернувшись домой с титулом абсолютного победителя и победив в командном зачете.

Большинство израильских атлетов в своих категориях завоевали медали чемпионата мира.

Имена израильских атлетов – победителей и финалистов чемпионата мира по бодибилдингу:
Дани Каганович – чемпион мира и абсолютный победитель
Александр Герчиков – чемпион мира в категории men's physique
Эли Староста – вице-чемпион мира в категории juniors
Ор Магдаси – 3 место в категории juniors
Карин Каплан – 3 место в категории miss shapes
Николь Табакарь – 4 место в категории miss shapes
Лев Прагер – 4 место в категории athletic
Лена Френкель – 5 место в категории miss shapes
Олег Миньковский – 5 место в категории masters.

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