Сборная Израиля завоевала пять медалей на чемпионате мира по бодибилдингу

Недавно в испанском городе Кастеллон прошел очередной чемпионат мира по бодибилдингу. В нем принимали участие представители более чем 30 стран – в том числе, Германия, Франция, Великобритания, Италия.
Израиль на чемпионате мира представляли девять атлетов, которые получили официальную квалификацию на национальном чемпионате. Руководил сборной Стас Струзберг – президент федерации NAC Israel.
Сборная Израиля показала выдающиеся результаты, вернувшись домой с титулом абсолютного победителя и победив в командном зачете.
Большинство израильских атлетов в своих категориях завоевали медали чемпионата мира.
Имена израильских атлетов – победителей и финалистов чемпионата мира по бодибилдингу:
Дани Каганович – чемпион мира и абсолютный победитель
Александр Герчиков – чемпион мира в категории men's physique
Эли Староста – вице-чемпион мира в категории juniors
Ор Магдаси – 3 место в категории juniors
Карин Каплан – 3 место в категории miss shapes
Николь Табакарь – 4 место в категории miss shapes
Лев Прагер – 4 место в категории athletic
Лена Френкель – 5 место в категории miss shapes
Олег Миньковский – 5 место в категории masters.