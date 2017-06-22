Сборная Израиля завоевала пять медалей на чемпионате мира по бодибилдингу

Недавно в испанском городе Кастеллон прошел очередной чемпионат мира по бодибилдингу. В нем принимали участие представители более чем 30 стран – в том числе, Германия, Франция, Великобритания, Италия.

Израиль на чемпионате мира представляли девять атлетов, которые получили официальную квалификацию на национальном чемпионате. Руководил сборной Стас Струзберг – президент федерации NAC Israel.

Сборная Израиля показала выдающиеся результаты, вернувшись домой с титулом абсолютного победителя и победив в командном зачете.

Большинство израильских атлетов в своих категориях завоевали медали чемпионата мира.

Имена израильских атлетов – победителей и финалистов чемпионата мира по бодибилдингу:

Дани Каганович – чемпион мира и абсолютный победитель

Александр Герчиков – чемпион мира в категории men's physique

Эли Староста – вице-чемпион мира в категории juniors

Ор Магдаси – 3 место в категории juniors

Карин Каплан – 3 место в категории miss shapes

Николь Табакарь – 4 место в категории miss shapes

Лев Прагер – 4 место в категории athletic

Лена Френкель – 5 место в категории miss shapes

Олег Миньковский – 5 место в категории masters.