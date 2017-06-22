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Спорт

Гол в раздевалку. Пенальти по подсказке видеоассистента. Ничья в матче Камерун - Австралия

время публикации: 20:08 | последнее обновление: 20:08 блог версия для печати фото
Ничья в матче Камерун - Австралия
Ничья в матче Камерун - Австралия
11-метровый реализовал Марк Миллиган

В Санкт-Петербурге в матче Кубка конфедераций сборные Австралии и Камеруна сыграли вничью 1:1.

Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаде-Нгаджюи, Фай, Замбо, Сиани, Абубакар, Бассогог, Муканджо (Токо-Экамби, 77), Джум

Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Райт, Леки, Миллиган, Герсбах, Крус (Троиси, 65), Рогич (Ирвайн, 79), Муй, Юрич (Кэйхилл, 70)

Австралийцы активно начали, но затем уступили инициативу "неукротимым львам".

Камерунцы открыли счет на последних секундах первого тайма. Нгаде-Нганджюи сделал длинную передачу вперед. Один форвард не дотянулся до мяча. Андре-Франк Змбо-Ангуисса (Марсель) высоко поднятой ногой перебросил мяч через вратаря 1:0.

На 60-й минуте судья назначил пенальти после общения с видеоассистентом. 11-метровый реализовал Марк Миллиган (Бани Яс, ОАЭ).

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