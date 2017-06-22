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Спорт

Самой красивой волейболисткой Бразилии болельщики признали Камилу Брайт

время публикации: 12:50 | последнее обновление: 12:50 блог версия для печати фото
Самой красивой волейболисткой Бразилии болельщики признали Камилу Брайт

В ходе опроса, который проводил сервис Melhor do Volei, болельщики выбрали самую красивую волейболистку бразильской лиги.

Ей стала Камила Брайт.

Камила Брайт выступала за клубы URS/Sacramento, SESI/Uberlândia, "Прайя", "Сан-Каэтано" и Osasco.

В 2012 году она была признана лучшим либеро клубного чемпионата мира, в 2015 - Панамериканских игр.

Она победительница клубного чемпионата мира 2012 года, серебряный призер чемпионата мира 2010 года, бронзовый - 2014, трехкратная победительница мирового Гран-при, победительница Панамериканского кубка 2009 года, серебряный призер Панамериканских игр 2015 года.

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