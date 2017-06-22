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Спорт

Чемпионат Европы: немцы разгромили сборную Дании

время публикации: 08:13 | последнее обновление: 08:13 блог версия для печати фото
Чемпионат Европы: немцы разгромили сборную Дании

В Кракове состоялся матч молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года). Немцы разгромили сборную Дании 3:0.

Положение команд. Германия 6 очков, Чехия, Италия по 3, Дания 0.

Германия: Поллерсбек, Кемпф, Штарк, Толян, Герхардт, Арнольд (Амири, 65), Вайзер (Юнг, 66), Гнабри (Озтунали, 80), Майер, Дахуд, Зельке

Дания: Хейбьерг, Максе, Хольст, Блобьерг (Педерсен, 62), Банггор, Нергор, Кристенсен, Нильсен (Зохоре, 56), Юльсагер (Йенсен, 80), Дуэлунн, Ингвартсен

Немцы много и опасно атаковали, но в первом тайме забить не сумели. А на 31-й минуте могли и пропустить. Андре Юльсагер (перешел из Брондбю в Сельту) вышел один на один по месту инсайда и пробил в дальний угол. Немного неточно.

На 52-й минуте Дэви Зельке (в это трансферное окно перешел из Лейпцига в Герту) в касание проьил с линии штрафной в дальнюю "девятку" 1:0.

На 58-й минуте Кеннет Зохоре (Кардифф) опасно исполнил штрафной. Юлиан Поллерсбек (Кайзерслаутерн) отразил мяч, летевший точно в нижний угол. На 68-й минуте Зохоре опасно пробил. Вратарь вновь выручил немцев.

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