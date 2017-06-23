Битва за лидерство завершилась вничью

В Казани в матче группового турнира Кубка конфедераций немцы сыграли вничью с чилийцами 1:1.

Положение команд. Германия, Чили по 4 очка, Камерун, Австралия по 1.

Германия: тер Штеген, Киммих, Зюле, Гинтер, Мустафи, Эмре Джан, Дракслер, Руди, Горецка, Хектор, Штиндль

Чили: Эррера, Исла, Медель (Пауло Диас, 71), Хара, Босежур, Марсело Диас, Арангис (Сильва, 90), Видаль, Эрнандес, Варгас (Родригес, 82), Санчес

Чилийцы начали матч активно, применяя высокий прессинг. К чему оказались совершенно не готовы их соперники. В эти минуты выделяется Алексис Санчес.

На 6-й минуте Мустафи очень неудачно выбил мяч из своей штрафной - получился пас сопернику. Чилийцы проводят скоростную атаку. Алексис Санчес выходит один на один и бьет в ближний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 0:1.

Ближе к середине первого тайма немцы пришли в себя и начали атаковать. В конце первого тайма им удалось отыграться. На 41-й минуте Киммих сделал длинный пас. Хектор прострелил. Лукас Штиндль (Боруссия, Менхенгладбах) вколотил мяч в сетку 1:1.

Во втором тайме было много борьбы. Чилийцам не хватало скорости, чтобы рвать оборону немцев, сыгравшую в данной встрече достаточно надежно.