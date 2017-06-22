Судья отдал голевой пас форварду хозяев и удалил двух игроков гостей

В матче Primera B Metropolitana (третий дивизион аргентинского футбола), в котором "Акассусо" разгромил "Тристан Суарес" 4:1, произошел необычный эпизод.

На 7-й минуте последовал прострел. Арбитр встречи Леандро Рей Хильфер оказался на пути мяча и стал автором голевой передачи. Дамиан Сальватьерра вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 65-й минуте Ласаро Ромеро удовил преимущество хозяев.

Через минуту Нестор Гарсия сократил отставание 2:1.

На 79-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Клаудио Галеано. Через три минуты Роберто Флорис (бывший защитник "Эвертона", правда, чилийского) нарушил правила в своей штрафной площадке. Удаление и пенальти, который реализовал Сальватьерра.

Через минуту окончательный счет установил Агустин Аусменди 4:1.

Видео необычного гола можно посмотреть на сайте sports.fr.