22 июня 2017 г.
последняя новость: 12:34
Людмила Путина вышла замуж
Куда пропала Лиора Ган
Китаянка сделала макияж едой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:52 Американский боец нокаутировал соперника на 4-й секунде боя
11:35 Во время матча Россия - Португалия болельщица предложила Криштиану Роналду пожениться
11:18 Испанская налоговая служба добралась до Жозе Моуриньо и начала проверку Хамеса Родригеса
10:02 Судья отдал голевой пас форварду хозяев и удалил двух игроков гостей
09:27 "Маккаби" заполучил лидера хайфского "Маккаби" и может вернуть Алекса Таюса
09:02 Легенда киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавил саудовский "Аль-Ахли"
08:53 Сборная Израиля завоевала пять медалей на чемпионате мира по бодибилдингу
08:27 Новым главным тренером тель-авивского "Маккаби" назначен Невен Спахия
08:13 Чемпионат Европы: немцы разгромили сборную Дании
23:12 Сенсация была так близко: мексиканцы с трудом одолели сборную Новой Зеландии. Массовая драка в матче
Спорт

Судья отдал голевой пас форварду хозяев и удалил двух игроков гостей

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:13 блог версия для печати фото
Судья отдал голевой пас форварду хозяев и удалил двух игроков гостей

В матче Primera B Metropolitana (третий дивизион аргентинского футбола), в котором "Акассусо" разгромил "Тристан Суарес" 4:1, произошел необычный эпизод.

На 7-й минуте последовал прострел. Арбитр встречи Леандро Рей Хильфер оказался на пути мяча и стал автором голевой передачи. Дамиан Сальватьерра вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 65-й минуте Ласаро Ромеро удовил преимущество хозяев.

Через минуту Нестор Гарсия сократил отставание 2:1.

На 79-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Клаудио Галеано. Через три минуты Роберто Флорис (бывший защитник "Эвертона", правда, чилийского) нарушил правила в своей штрафной площадке. Удаление и пенальти, который реализовал Сальватьерра.

Через минуту окончательный счет установил Агустин Аусменди 4:1.

Видео необычного гола можно посмотреть на сайте sports.fr.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Легенда киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавил саудовский "Аль-Ахли"
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2017 г.
Чемпионат Европы: немцы разгромили сборную Дании
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Сенсация была так близко: мексиканцы с трудом одолели сборную Новой Зеландии. Массовая драка в матче
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Сенсация чемпионата Европы: чехи победили сборную Италии
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Гол Криштиану Роналду. Суперсэйв Акинфеева. Португальцы победили сборную России
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Россия - Португалия: Криштиану Роналду открыл счет на 8-й минуте
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 июня 2017 г.
Бывший игрок "Реала", звезда сборной Аргентины, приговорен к одному году тюрьмы







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017