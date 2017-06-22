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Спорт

"Маккаби" заполучил лидера хайфского "Маккаби" и может вернуть Алекса Таюса

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 09:33 блог версия для печати фото
"Маккаби" заполучил лидера хайфского "Маккаби" и может вернуть Алекса Таюса

Тель-авивский "Маккаби" заключил трехлетний контракт с одним из лидеров хайфского "Маккаби" (финалиста чемпионата Израиля этого года) Джоном ди Бартоломео, сообщает ONE.

Джон ди Бартоломео имеет американское и израильское гражданство (его мать - "еврейка из России", так пишет Википедия).

Он выступал в испанском клубе "Пальма". В 2015-17 годах защитник играл в хайфском "Маккаби".

Телеканал Sport5 сообщает, что "Маккаби" близок к достижению договоренности с Алексом Таюсом, игравшему в клубе в 2013-15 годах.

Тяжелый форвард/ центровой также играл за ашдодский "Маккаби", "Канту" и "Анадолу Эфес".

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