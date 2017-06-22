Новым главным тренером тель-авивского "Маккаби" назначен Невен Спахия

Новым главным тренером тель-авивского "Маккаби" стал хорватский специалист Невен Спахия, сообщает Sportando. Sportando.

Об этом источнику сообщил агент тренера.

Напомним, что Невен Спахия руководил "желтыми" в сезоне 2006-07 годов.

Ожидается, что в клуб вернется Гай Нудес, который будет помощником главного тренера.

Невен Спахия тренировал хорватские, итальянские, литовские, российские, испанские, турецкие клубы, в том числе "Летувос Ритас", "Олимпия" (Любляна), "Цибона", "Фенербахче", "Тау Керамика", "Валенсия". Помощником тренера "Атланты" он работает с 2014 года.