Чемпионат Европы по боксу: израильтянин вышел в полуфинал

В Харькове проходит чемпионат Европы по боксу. В нем принимали участие четыре израильских спортсмена.

Мирослав Капулер (весовая категория до 69 кг) проиграл в первом бою боксеру из Германии Абассу Барау 1:4.

Павел Ищенко (весовая категория до 60 кг) в первом бою победил румына Николае Развана Андреяна 5:0. Во втором бою он победил Вазгена Сафарянца 3:2. Павел вышел в полуфинал, победив в четвертьфинале Отара Ераносяна (Грузия) 4:1.

В полуфинале, который состоится 23 июня, Павел Ищенко встретится с россиянином Габилом Мамедовым.

Даниэль Жан Даскало (весовая категория до 75 кг) проиграл турку Биролу Айгюну 1:4.

Давид Алавердян (весовая категория до 52 кг) в первом поединке победил поляка Мацея Йозвика 3:2.В четвертьфинале он проиграл украинцу Дмитрию Замотаеву 1:4.