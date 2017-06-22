Легенда киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавил саудовский "Аль-Ахли"

Украинский специалист Сергей Ребров возглавил клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли", сообщает официальный сайт команды.

По окончании сезона он ушел с поста главного тренера киевского "Динамо".

Под руководством Сергея Реброва динамовцы дважды становились чемпионами Украины.

Сергей Ребров - воспитанник "Шахтера" (Горловка). Профессиональную карьеру он начинал в донецком "Шахтере". В 1992-2000 и 2005-08 годах он был одним из лидеров киевского "Динамо".

Также форвард выступал в клубах "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Рубин". Девятикратный чемпион Украины, чемпион Турции 2004 года, чемпион России 2008 года.

Сергей Ребров работал в тренерском штабе киевского "Динамо" и сборной Украины. В 2014-17 годах был главным тренером киевлян.