Чемпионат Европы по боксу: одновременный нокдаун в поединке

Необычный случай произошел во время чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове. Боксеры одновременно сбили друг друга с ног.

В поединке предварительного раунда в весовой категории до 81 кг шотландец Шон Лаззерини и испанец Алехандро Камачо Фернандес одновременно сбили друг друга на настил ринга.

В бою победил шотландец 5:0.

В четвертьфинале Шон Лаззерини проиграл ирландцу Джозефу Уорду 0:5.

Шон Лаззерини - чемпион молодежных Игр Содружества 2017 года.

Одновременный нокдаун можно посмотреть на сайте газеты The Sun.