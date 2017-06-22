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Спорт

Чемпионат Европы по боксу: одновременный нокдаун в поединке

время публикации: 18:07 | последнее обновление: 18:07 блог версия для печати фото
Шон Лаззерини

Необычный случай произошел во время чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове. Боксеры одновременно сбили друг друга с ног.

В поединке предварительного раунда в весовой категории до 81 кг шотландец Шон Лаззерини и испанец Алехандро Камачо Фернандес одновременно сбили друг друга на настил ринга.

В бою победил шотландец 5:0.

В четвертьфинале Шон Лаззерини проиграл ирландцу Джозефу Уорду 0:5.

Шон Лаззерини - чемпион молодежных Игр Содружества 2017 года.

Одновременный нокдаун можно посмотреть на сайте газеты The Sun.

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