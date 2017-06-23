Бывший тренер "Маккаби" возглавил "Пахтакор"

Главным тренером ташкентского "Пахтакора" назначен грузинский специалист Шота Арвеладзе, сообщает официальный сайт клуба.
Подробности контракта не разглашаются.
44-летний наставник в январе был уволен из тель-авивского "Маккаби". СМИ писали, что он может возглавить "Глазго Рейнджерс".
Шота Арвеладзе играл в нападении таких клубов как "Мартве" (Тбилиси), "Динамо" (Тбилиси), "Трабзонспор", "Аякс", "Глазго Рейнджерс", "Леванте", АЗ (Алкмаар). Он - чемпион Нидерландов 1998 года и двукратный чемпион Шотландии, трижды признавался лучшим футболистом Грузии. В 1996 году Шота Арвеладзе признан лучшим футболистом чемпионата Турции.
По окончании карьеры игрока Шота Арвеладзе тренировал турецкие клубы "Кайсериспор", "Касымпаша", "Трабзонспор".