Бывший тренер "Маккаби" возглавил "Пахтакор"

Главным тренером ташкентского "Пахтакора" назначен грузинский специалист Шота Арвеладзе, сообщает официальный сайт клуба.

Подробности контракта не разглашаются.

44-летний наставник в январе был уволен из тель-авивского "Маккаби". СМИ писали, что он может возглавить "Глазго Рейнджерс".

Шота Арвеладзе играл в нападении таких клубов как "Мартве" (Тбилиси), "Динамо" (Тбилиси), "Трабзонспор", "Аякс", "Глазго Рейнджерс", "Леванте", АЗ (Алкмаар). Он - чемпион Нидерландов 1998 года и двукратный чемпион Шотландии, трижды признавался лучшим футболистом Грузии. В 1996 году Шота Арвеладзе признан лучшим футболистом чемпионата Турции.

По окончании карьеры игрока Шота Арвеладзе тренировал турецкие клубы "Кайсериспор", "Касымпаша", "Трабзонспор".