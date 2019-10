Израильтянка Анастасия Кирилюк победила на чемпионате мира по ушу: почти невозможное "золото"

View this post on Instagram

משימה בלתי אפשרית 2019 אנסטסיה קיריליוק זכתה במדליית זהב באליפות עולם אשר התקיימה בשנחאי. ושוב, הודות להישגיה של אנסטסיה, נשמע המנון התקווה. עזרו ותמכו בנבחרת בהכנות לאלחפות זו: עיריית רחובות התאחדות אילת מרכז תרבות סין בת"א China Cultural Center Tel Aviv ושגרירות סין בישראל