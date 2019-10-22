Израильтянка Анастасия Кирилюк победила на чемпионате мира по ушу: почти невозможное "золото"

На проходящем в Шанхае чемпионате мира по ушу 24-летняя израильтянка Анастасия Кирилюк завоевала "золото" в категории парный меч – шуан цзянь.

Это технически очень сложный вид, в данной категории Кирилюк противостояли сильнейшие спортсменки из других стран. Причем представительница Турции, серебряный призер прошлого чемпионата мира, осталась без медали.

Анастасия выиграла золотую медаль с большим отрывом. Ее выступление поразило многих спортсменов и тренеров. После победы израильтянка давала интервью нескольким китайским телеканалам. На следующий день Центральное телевидение КНР пригласило для съемок специальной программы о чемпионате мира трех лучших спортсменок, среди них была Кирилюк.

Как отмечает тренер Александр Френкель, Анастасия Кирилюк – выдающаяся спортсменка. Она занимается ушу уже более 16 лет, и все это время тренируется в Реховоте, в спортзале школы "Смилянски". За этот период Анастасия более 15 раз становилась чемпионкой Европы, она шестикратная чемпионка мира, выигравшая множество других международных соревнований. Благодаря ее достижениям государственный гимн Израиля неоднократно звучал в разных странах – в том числе, в Китае, России, Турции, Румынии.

При этом, несмотря на исключительные достижения, ни у федерации ушу Израиля в целом, ни у Анастасии Кирилюк в частности нет нормальных условий для тренировок. "Условия подготовки Анастасии в десятки раз хуже, чем у любой из ее соперниц в других странах. Нет нормального зала, не хватает бюджета на сборы и подготовительные соревнования", – говорит Френкель, отмечая, что в таких условиях чрезвычайно сложно конкурировать с лучшими спортсменами мира.

Из-за нехватки средств на подготовку федерация ушу Израиля была вынуждена отказываться от участия в чемпионатах мира в 2015 и 2017 годах. Кирилюк не выступала на этих соревнованиях, хотя была реальным претендентом на победу.

Участие сборной Израиля в чемпионате мира по ушу, проходящем в Китае в октябре 2019 года, стало результатом невероятных усилий спортсменов и тренеров, отмечают в федерации. Победа, казавшаяся нереальной при таких условиях, еще раз доказала: израильтяне способны побеждать на чемпионатах мира на родине ушу. Эта медаль – результат коллективного труда Анастасии Кирилюк, ее тренера Александра Френкеля, судьи международной категории Григория (Цви) Звирина и одной из лучших специалистов по внутренним стилям ушу Ли Рунхуа (Рут Софер).

Федерация ушу Израиля благодарит за оказываемую помощь мэрию Реховота, посольство КНР в Израиле, Центр китайской культуры в Тель-Авиве, федерацию "Аелет", выражая надежду на то, что найдутся спонсоры, которые помогут готовить спортсменов к новым победам.