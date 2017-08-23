Митя и Ясмин отправили чемпиона Израиля в Лигу Европы

Беэр-шевский "Апоэль" не сумел пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов и будет выступать в Лиге Европы.

В ответном матче "Апоэль" проиграл "Марибору" 0:1. На своем поле чемпион Израиля победил 2:1.

"Марибор": Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Каба, Бохар (Биллонг, 90), Врховец, Ахмеди (Пихлер, 83), Маркос Таварес, Байде (Хотич, 72)

"Апоэль": Хаймов, Корхут, Цедек, Битон, Таха, Эльхамед (Охана, 46), Меликсон, Огу, Ради (Барда, 79), Гадир (Пекхарт, 56), Нвакаеме

На 15-й минуте следует прострел. Защитник неудачно вынес мяч. Защитник Митя Вилер мощно пробил метров с 15 1:0.

Гости создали несколько голевых моментов, но отлично сыграл Ясмин Ханданович или израильтяне били неточно.

На 65-й минуте Битон навесил. Меликсон с линии вратарской послал мяч выше ворот. На 89-й минуте гости подали угловой с фланга. Нвакаеме пробил головой с близкого расстояния. Ханданович сумел парировать мяч.