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Спорт

СМИ: самый перспективный бодибилдер мира умер, подавившись едой

время публикации: 08:26 | последнее обновление: 08:26 блог версия для печати фото
СМИ: самый перспективный бодибилдер мира умер, подавившись едой

22 августа 26-летний бодибилдер Даллас Маккарвер умер у себя дома во Флориде, подавившись едой, сообщает TMZ.

Спортсмен считался самым перспективным молодым бодибилдером мира и главным претендентом на титул "Мистер Олимпия".

В колледже Даллас Маккарвер занимался американским футболом и тяжелой атлетикой. Бодибилдингом он увлекся в 21 год.

В 2012-15 годах он выиграл три турнира IFBB. В 2012 году он стал победителем в супертяжелом весе NPC North Americans.

Даллас Маккарвер занял 13-е место в турнире IFBB Olympia Weekend в 2015 году.

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