СМИ: самый перспективный бодибилдер мира умер, подавившись едой

22 августа 26-летний бодибилдер Даллас Маккарвер умер у себя дома во Флориде, подавившись едой, сообщает TMZ.
Спортсмен считался самым перспективным молодым бодибилдером мира и главным претендентом на титул "Мистер Олимпия".
В колледже Даллас Маккарвер занимался американским футболом и тяжелой атлетикой. Бодибилдингом он увлекся в 21 год.
В 2012-15 годах он выиграл три турнира IFBB. В 2012 году он стал победителем в супертяжелом весе NPC North Americans.
Даллас Маккарвер занял 13-е место в турнире IFBB Olympia Weekend в 2015 году.