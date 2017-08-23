СМИ: самый перспективный бодибилдер мира умер, подавившись едой

22 августа 26-летний бодибилдер Даллас Маккарвер умер у себя дома во Флориде, подавившись едой, сообщает TMZ.

Спортсмен считался самым перспективным молодым бодибилдером мира и главным претендентом на титул "Мистер Олимпия".

В колледже Даллас Маккарвер занимался американским футболом и тяжелой атлетикой. Бодибилдингом он увлекся в 21 год.

В 2012-15 годах он выиграл три турнира IFBB. В 2012 году он стал победителем в супертяжелом весе NPC North Americans.

Даллас Маккарвер занял 13-е место в турнире IFBB Olympia Weekend в 2015 году.