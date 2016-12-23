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Спорт

Дэвид Блатт: Багатскис достоин тренировать "Маккаби", мне трудно с ним расстаться

время публикации: 06:48 | последнее обновление: 06:48 блог версия для печати фото
Дэвид Блатт: Багатскис достоин тренировать "Маккаби", мне трудно с ним расстаться

Бывший тренер тель-авивского "Маккаби" Дэвид Блатт в интервью Sport5 рассказал о своем помощнике Айнарсе Багатскисе.

Он сказал, что Багатскис достоин быть тренером "Маккаби", с таким помощником трудно расставаться.

"Ситуация довольно редкая, хотя раньше я у же был в подобной, когда разрешил своему помощнику в "Беннетоне" уйти в "Химки". Конечно, своему помощнику, получившему шанс возглавить большую команду, я пожелаю только удачи", - сказал Дэвид Блатт.

"Я рад за Айнарса и надеюсь, что он преуспеет в "Маккаби"", - добавил бывший наставник "желтых".

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