ММА: легендарная "Киборг" попалась на нарушении антидопинговых правил

Бывшая чемпионка Invicta FC и Strikeforce в легчайшем весе Кристина "Киборг" Жюстино подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает mmajunkie.com.

Сайт UFC сообщает, что бразильянка провалила допинг-тест, взятый 5 декабря.

Какие именно запрещенные вещества обнаружены в ее допинг-пробе, не сообщается.

В 2011 году Кристина была дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил. Допинг-проба, взятая после боя с японкой Хироко Яманака, показала наличие в организме станозолола.

В этом году Кристина Жюстино провела три боя - она победила Дарью Ибрагимову (Invicta FC 15), Лесли Смит (UFC198) и Лину Лансберг (UFC Fight Night 95).