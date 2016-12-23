23 декабря 2016 г.
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Спорт

ММА: легендарная "Киборг" попалась на нарушении антидопинговых правил

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 07:20 блог версия для печати фото
ММА: легендарная "Киборг" попалась на нарушении антидопинговых правил

Бывшая чемпионка Invicta FC и Strikeforce в легчайшем весе Кристина "Киборг" Жюстино подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает mmajunkie.com.

Сайт UFC сообщает, что бразильянка провалила допинг-тест, взятый 5 декабря.

Какие именно запрещенные вещества обнаружены в ее допинг-пробе, не сообщается.

В 2011 году Кристина была дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил. Допинг-проба, взятая после боя с японкой Хироко Яманака, показала наличие в организме станозолола.

В этом году Кристина Жюстино провела три боя - она победила Дарью Ибрагимову (Invicta FC 15), Лесли Смит (UFC198) и Лину Лансберг (UFC Fight Night 95).

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