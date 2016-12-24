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Спорт

В Стамбуле команда Дэвида Блатта обыграла "Маккаби". Израильтяне вели в счете "+17"

время публикации: 23 декабря 2016 г., 21:51 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 21:51 блог версия для печати фото
В Стамбуле команда Дэвида Блатта обыграла "Маккаби". Израильтяне вели в счете "+17"

В матче 14-го тура группового турнира Евролиги УЛЕБ тель-авивский "Маккаби" в Стамбуле проиграл "Дарюшафаке" 84:86.

Повторился сценарий матча с ЦСКА- выиграв три четверти, "желтые" все упустили в четвертой.

После 10 минут 22:13, 20 - 48:31, 30 - 61:58.

"Дарюшафака": Скотти Вилбекин (23 + 5 передач), Уилл Клайберн (20 + 12 подборов), Брэд Уоннамейкер (15 + 5 подборов), Джеймс Андерсон (11 + 5 подборов), Люк Харангоди (11 + 6 подборов)

"Маккаби": Эндрю Гаудлок (23 + 8 подборов), Виктор Радд (17), Девин Смит (12 + 11 подборов)

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