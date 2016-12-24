В Стамбуле команда Дэвида Блатта обыграла "Маккаби". Израильтяне вели в счете "+17"

В матче 14-го тура группового турнира Евролиги УЛЕБ тель-авивский "Маккаби" в Стамбуле проиграл "Дарюшафаке" 84:86.
Повторился сценарий матча с ЦСКА- выиграв три четверти, "желтые" все упустили в четвертой.
После 10 минут 22:13, 20 - 48:31, 30 - 61:58.
"Дарюшафака": Скотти Вилбекин (23 + 5 передач), Уилл Клайберн (20 + 12 подборов), Брэд Уоннамейкер (15 + 5 подборов), Джеймс Андерсон (11 + 5 подборов), Люк Харангоди (11 + 6 подборов)
"Маккаби": Эндрю Гаудлок (23 + 8 подборов), Виктор Радд (17), Девин Смит (12 + 11 подборов)