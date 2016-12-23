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Спорт

Умер двукратный чемпион Московской олимпиады

время публикации: 14:14 | последнее обновление: 14:14 блог версия для печати фото
Умер двукратный чемпион Московской олимпиады

На 73-м году жизни скончался легендарный эфиопский стайер, двукратный чемпион Московской олимпиады Мирутс Ифтер, сообщает athleticsweekly.com.

Мирутс Ифтер - бронзовый призер Мюнхенской олимпиады на дистанции 10 тысяч метров. В 1980 году он поразил воображение болельщиков всего мира, уверенно выиграв олимпийские забеги на дистанциях 5 и 10 тысяч метров (в возрасте 36 лет).

Эфиопский бегун - четырехкратный чемпион мира на этих дистанциях.

Мирутс Ифтер - двукратный чемпион Африки, чемпион Африканских игр, двукратный победитель чемпионатов мира по кроссу.

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