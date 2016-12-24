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Спорт

Суперкубок Италии: в Дохе "Милан" в серии пенальти победил "Ювентус"

время публикации: 23 декабря 2016 г., 21:34 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 21:34 блог версия для печати фото
Суперкубок Италии: в Дохе "Милан" в серии пенальти победил "Ювентус"

В Дохе состоялся матч за Суперкубок Италии. "Милан" в серии послематчевых пенальти победил "Ювентус" 4:3. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Ругани, Сандру (Эвра, 33), Маркизио, Стураро (Лемина, 79), Хедира, Пьянич (Дибала, 67), Игуаин, Манджукич

"Милан": Доннарумма, Абате (Антонелли, 102), Романьоли, Палетта, Де Шильо, Локателли (Пашалич, 74), Бертолаччи, Куцка, Сусо, Бакка (Лападула, 102), Бонавентура

На 18-й минуте туринцы подали угловой. Кьеллини, несмотря на опеку двух защитников, открыл счет 1:0.

На 38-й минуте Сусо навесил. Бонавентура головой сбросил мяч в сетку 1:1.

В серии пенальти точнее были "красно-черные". Буффон парировал мяч после удара Лападулы. Манджукич попал в перекладину. Доннарумма парировал мяч после удара Дибалы.

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