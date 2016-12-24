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Спорт

ТАСС: в допинг-пробе Поветкина обнаружено незначительное количество запрещенного препарата

время публикации: 23 декабря 2016 г., 20:52 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 20:52 блог версия для печати фото
ТАСС: в допинг-пробе Поветкина обнаружено незначительное количество запрещенного препарата

Концентрация запрещенного вещества остарина в допинг-пробе Александра Поветкина незначительно, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Оно составляет 10 пикограмм на миллилитр.

Пикограмм - одна триллионная доля грамма.

Ранее сообщалось, что команда Александра Поветкина потребовала вскрытия допинг-пробы В.

Напомним, бой за звание временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC между Александром Поветкиным и Бирмейном Стивенсом, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не состоялся.

В пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат.

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