ТАСС: в допинг-пробе Поветкина обнаружено незначительное количество запрещенного препарата

Концентрация запрещенного вещества остарина в допинг-пробе Александра Поветкина незначительно, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Оно составляет 10 пикограмм на миллилитр.

Пикограмм - одна триллионная доля грамма.

Ранее сообщалось, что команда Александра Поветкина потребовала вскрытия допинг-пробы В.

Напомним, бой за звание временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC между Александром Поветкиным и Бирмейном Стивенсом, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не состоялся.

В пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат.