Нападающий "Дженоа" повторил 79-летний рекорд легендарного Амедео Амадеи

15-летний нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллерги, выйдя на поле в матче с "Торино", повторил рекорд Серии А - он дебютировал в высшем итальянском дивизионе в 15 лет и 280 дней, сообщает Football.ua.

Юный форвард повторил рекорд, установленный в 1937 году будущей легендой итальянского футбола Амедео Амадеи. 2 мая 1937 года форвард "Ромы" в таком же возрасте дебютировал в матче против "Фиорентины" (2:2) и забил гол, став самым юным бомбардиром в истории Серии А.

Пеллегри вышел на поле на 88-й минуте и существенного влияния на ход матча не оказал.

Ему стоит пожелать повторить (или улучшить) достижения юного рекордсмена 79-летней давности. Амадеи был семь сезонов капитаном "Ромы", он 11-й бомбардир в истории Серии А (174 гола в 423 матчах). Также он выступал за "Интер" и "Наполи".