Команда Александра Поветкина потребовала вскрытия допинг-пробы В

Команда российского боксера Александра Поветкина потребовала вскрытия допинг-пробы В, сообщает ТАСС со ссылкой на главу копании "Мир бокса" Андррея Рябинского.

"Мы отправили запрос на вскрытие допинг-пробы Б, а также начали проверку команды на полиграфе. Я пока не решил, будет ли Поветкин проходить проверку. Если такая необходимость возникнет, то пройдет", - цитирует его агентство.

Напомним, бой за звание временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC между Александром Поветкиным и Бирмейном Стивенсом, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не состоялся.

В пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат.